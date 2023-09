Si tratta di una condizione | in genere congenita | caratterizzata da una maggiore inclinazione dell' utero verso la parete addominale Può avere ripercussioni su concepimento e gravidanza? Lo abbiamo chiesto ad un’esperta

(Di martedì 26 settembre 2023)antiflesso: può capitare a molte donne, nel corso di una visita ginecologica, di scoprire questa particolare. Altrettanto comune è chiedersi, specie nel momento in cui si cerca una, se talepossa in qualche modo ostacolare ilsulla salute.e infezioni: quali sono e come ...

Nei giorni scorsi, a Brescia , il Pubblico Ministero (PM) ha chiesto l’assoluzione per un uomo bangladese, denunciato per maltrattamenti dalla moglie, ...

Nella giornata di mercoledì 20 settembre 2023 è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi in cui Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ...

Nella storia dell' inchiesta per corruzione e del video del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che fa sesso con due donne irrompe il marito didelle due. Sidell'uomo a cui il primo cittadino aveva promesso 53 mila euro perconsulenza informatica. E che oggi si sfoga in un'intervista all'edizione romana di Repubblica . "Lei ha ...Sididelle più cospicue redistribuzioni della ricchezza dai poveri del pianeta ai Petro - Stati più ricchi. I prezzi da record delle materie prime energetiche che hanno prodotto questi ...

Card. Zuppi: la Chiesa segno di unità e pace Conferenza Episcopale Italiana

Il cardinale Zuppi: «Un errore politicizzare la questione dei migranti» Il Manifesto

Per la prima volta sbarca in città il "Cico Edison Next 2023" che vale l’accesso a Parigi 2024. Oltre 300 gli equipaggi per un migliaio di sportivi.È un servizio streaming che impiega un dispositivo da collegare alla tv. Offre tutti i contenuti Sky, quindi cinema, serie, calcio e sport a prezzi concorrenziali. La qualità video è superiore a Now ...