Gazzelle conquistano lo Stadio Olimpico a Roma | il nostro report e Photogallery

(Di sabato 10 giugno 2023) Ieri sera,ha stregato lodi. Il cantautore 33enne ha coronato il suo sogno, ovvero quello di esibirsi su un palco così prestigioso. Il sogno di ogni cantate. E Flavio Bruno Pardini in arte “”, lo fa proprio nella sua, la città in cui è nato e cresciuto. Una data importante, da ricordare, poiché sicuramente sarà una svolta artistica e personale per l’artista. Un desiderio che si realizza a fianco di amici e colleghi che sono saliti sul palco, assieme ai big della grande musica italiana. Un scaletta ricca di brani che hanno segnato la sua ascesa musicale, insieme a qualche nuova traccia del suo recente album: “Dentro”. Da Marco Mengoni a Luciano Ligabue, tante le emozioni in una sola notte.ha regalato magia, ...

Il fenomeno di "Gazzelle", si è sparso a macchia d'olio tra i giovani, ma anche tra gli adulti. La semplicità di raccontarsi attraverso la musica, tra un sound indie e pop. "Flavio" ha conquistato la ...