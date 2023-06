Neuroscienziati a congresso a Ponza | tutte le novità della neuro-oncologia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 giugno 2023) I progressiprotagonisti a, dall’8 al 10 giugno, al“Incontri clinico-radiologici discienze Michela Bonamini”, che vede come responsabile scientifico Alberto Pierallini, direttore Diagnostica per immagini dell’Irccs San Raffaele di Roma. La tre giorni di dibattiti e formazione scientifica, giunta alla tredicesima edizione, in programma al Grand Hotel Santa Domitilla, sarà l’occasione per presentate importanti, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, nel campoanche pediatrica. L’obiettivo è approfondire le conoscenzeclinicalogica ediagnostica per immagini. “Verrà ...