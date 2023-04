"Ha perso la maschera". Osimhen, cattivi presagi a Napoli: cosa c'è dietro (Di sabato 1 aprile 2023) Gol a valanga in Serie A, e autentico trascinatore di stagione in attacco. Victor Osimhen sta disputando una stagione da urlo nel Napoli, che non vede l'ora di festeggiare il terzo Scudetto. Il centravanti, di rientro dalle partite della Nazionale nigeriana, ha però perso il suo amuleto portafortuna: la sua celebre maschera che indossa ormai per un motivo speciale. Per i piccoli tifosi azzurri Osimhen è quasi un supereroe con quella piccola maschera intorno agli occhi e sugli zigomi. Un accessorio che l'attaccante africano ha dovuto iniziare ad utilizzare per motivi di forza maggiore. Terribile nel novembre 2021 lo scontro con Skriniar, con conseguente danno al volto operazione, e inevitabile ricorso alla protezione per giocare. Osimhen: “maschera fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Gol a valanga in Serie A, e autentico trascinatore di stagione in attacco. Victorsta disputando una stagione da urlo nel, che non vede l'ora di festeggiare il terzo Scudetto. Il centravanti, di rientro dalle partite della Nazionale nigeriana, ha peròil suo amuleto portafortuna: la sua celebreche indossa ormai per un motivo speciale. Per i piccoli tifosi azzurriè quasi un supereroe con quella piccolaintorno agli occhi e sugli zigomi. Un accessorio che l'attaccante africano ha dovuto iniziare ad utilizzare per motivi di forza maggiore. Terribile nel novembre 2021 lo scontro con Skriniar, con conseguente danno al volto operazione, e inevitabile ricorso alla protezione per giocare.: “fa ...

