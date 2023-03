Tennis, quando ritorneranno in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti: sulla terra rossa si punta al riscatto (Di sabato 25 marzo 2023) Si è conclusa in maniera negativa la campagna americana per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Nessuna vittoria per il romano e il carrarino nelle partecipazioni a Indian Wells e a Miami. Partite nelle quali i due azzurri sono apparsi molto sottotono sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale. quando c’è sfiducia nel proprio Tennis, è difficile vincere e Matteo e Lorenzo ne stanno pagando il prezzo. L’unica strada è nel lavoro e nella preparazione per dare poi in partita un connotato diverso alla stagione. Ma quando ritroveremo in campo i due Tennisti del Bel Paese? Nei fatti sarà la terra rossa a regnare sovrana e i programmi prevedono per il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Si è conclusa in maniera negativa la campagna americana per. Nessuna vittoria per il romano e il carrarino nelle partecipazioni a Indian Wells e a Miami. Partite nelle quali i due azzurri sono apparsi molto sottotono sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale.c’è sfiducia nel proprio, è difficile vincere ene stanno pagando il prezzo. L’unica strada è nel lavoro e nella preparazione per dare poi in partita un connotato diverso alla stagione. Maritroveremo ini dueti del Bel Paese? Nei fatti sarà laa regnare sovrana e i programmi prevedono per il ...

