"Miracolo" a Gioia Tauro: era cieca ma faceva la spesa e messaggiava col cellulare. Arrestata falsa invalida

Una 'falsa cieca' è stata scoperta e denunciata dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro: la donna, una 48enne del posto, avrebbe percepito indebitamente in 15 anni 208mila euro. La 48enne è accusata di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, gravemente indiziata per la percezione indebita della pensione d'invalidità riservata ai soggetti affetti da "cecità assoluta". La cieca falsa invalida che usava benissimo il cellulare L'indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, ha permesso, soprattutto attraverso svariati servizi di osservazione e pedinamento, di riscontrare comportamenti assunti dalla donna con estrema dimestichezza e facilità come il semplice gesto di ...

