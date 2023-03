Milan, 27 anni fa l’ultima rete di Donadoni: Parma al tappeto (Di venerdì 24 marzo 2023) Esattamente 27 anni fa, il 24 marzo 1996, Roberto Donadoni segnava l'ultimo gol con la maglia del Milan contro il Parma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 marzo 2023) Esattamente 27fa, il 24 marzo 1996, Robertosegnava l'ultimo gol con la maglia delcontro il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Fontana: 'Cardinale vuol porre la prima pietra del nuovo stadio Milan in 2-3 anni' #acmilan - capuanogio : Cinque anni persi per nulla: il #Milan presenta il piano per lostadio a #LaMaura ma la maggioranza si sfalda.… - RealPiccinini : E così, dopo esattamente 20 anni, tornerò a raccontare una sfida di Champions tra squadre italiane. Scherzi del des… - fiock81 : 2 o 3 anni per posare la prima pietra, 4 o 5 di costruzione: se va bene avremo lo stadio non prima del 2031. Saran… - dbigmark : RT @MilanNewsit: Fontana: 'Cardinale vuole la prima pietra dello stadio in 2-3 anni. L'idea del Milan è bella' -