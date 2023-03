Jannik Sinner adesso è ottimista: “Stagione partita bene” (Di giovedì 23 marzo 2023) La Stagione 2023 del tennista altoatesino è partita sotto l’influsso di una buona stella grazie a prestazione davvero molto positive che hanno portato l’azzurro a diventare uno dei protagonisti assoluti di tutti i tornei internazionali che lo hanno visto scendere sulle varie superfici dei campi di tennis. Jannik Sinner, adesso, non vuole più fermarsi e ha già puntato il prossimo obiettivo: arrivare il più lontano possibile nei Masters 1000 di Miami dopo la grande prova negli Indian Wells. Le dichiarazioni di Jannik Sinner prima dell’inizio dei Masters 1000 Miami “Ho iniziato la Stagione abbastanza bene con la vittoria di Montpellier, poi ho fatto Finale a Rotterdam e semifinale al Master1000 di Indian Wells – ha detto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) La2023 del tennista altoatesino èsotto l’influsso di una buona stella grazie a prestazione davvero molto positive che hanno portato l’azzurro a diventare uno dei protagonisti assoluti di tutti i tornei internazionali che lo hanno visto scendere sulle varie superfici dei campi di tennis., non vuole più fermarsi e ha già puntato il prossimo obiettivo: arrivare il più lontano possibile nei Masters 1000 di Miami dopo la grande prova negli Indian Wells. Le dichiarazioni diprima dell’inizio dei Masters 1000 Miami “Ho iniziato laabbastanzacon la vittoria di Montpellier, poi ho fatto Finale a Rotterdam e semifinale al Master1000 di Indian Wells – ha detto ...

