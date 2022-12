Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 29 12 2022 | un corteggiatore lascia lo studio furioso

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, presso gli studi Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate del trono classico e del trono over diche vedremo in onda dopo la pausa natalizia del programma di Maria De Filippi. Nei troni di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, che si avvicinano entrambi al gran finale con la scelta, è successo di tutto: una corteggiatrice è scoppiata a piangere, mentre unse n’è andato infuriato. Ma anche nel trono over ci sono state lacrime e liti.trono classico, Carola Carpanelli in lacrime La nuova puntata diè cominciata con l’esterna di Federico Nicotera e Alice Barisciani, che si sono nuovamente baciati. Il tronista e la corteggiatrice sono stati a lungo ...