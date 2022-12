Tanti auguri a…

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nestor Combin compie oggi 82 anni. Ex centravanti granata, fu autore della tripletta che, insieme al gol di Carelli, permise al Toro di battere 4-0 la Juventus nel derby disputato il 22 ottobre 1967, a pochi giorni dalla tragica scomparsa dell’amico Gigi Meroni. Per lui tre stagioni con la maglia granata, dal 1966 al 1969, durante le quali ha collezionato 106 presenze e 31 reti tra campionato e coppe. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

