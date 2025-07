Minacce alla senatrice Valente il PD | Un’intimidazione che non ci fermerà

In un clima di crescente tensione, il Partito Democratico si unisce per respingere le minacce rivolte alla senatrice Valeria Valente, vittima di un’escalation di intimidazioni. La sua coraggiosa denuncia su uno sportello contro la violenza di genere ha suscitato reazioni scomposte, ma i membri del PD ribadiscono con fermezza: “Non ci fermeranno”. La lotta per i diritti e la sicurezza delle donne continua con rinnovata determinazione.

«Non ci fermeranno». Con queste parole, i componenti del Gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere reagiscono all’attacco subito dalla senatrice Valeria Valente, oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli. L’esposto, secondo quanto riportato, riguarderebbe un post pubblicato dalla senatrice in cui criticava aspramente uno sportello per uomini “maltrattati” promosso nel VI Municipio di Roma. Una struttura che, secondo Valente, rappresenta un «attacco a tutto l’impegno che viene portato avanti per sconfiggere la cultura patriarcale», ai centri antiviolenza e, più in generale, alle donne. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Minacce alla senatrice Valente, il PD: “Un’intimidazione che non ci fermerà”

In questa notizia si parla di: valente - senatrice - minacce - intimidazione

