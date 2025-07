Famiglia distrutta Terribile lutto per Stash dei The Kolors l’annuncio è un colpo al cuore

Un dolore incolmabile scuote il mondo della musica italiana: la perdita di Stash dei The Kolors, una figura carismatica e amata da tutti, ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua famiglia sta affrontando un terribile lutto che ha sconvolto non solo il panorama musicale, ma anche i cuori di chi lo seguiva con passione. L’annuncio di questa tragica notizia ha colpito profondamente fan e colleghi, ricordando quanto la sua presenza fosse un dono prezioso per tutti noi.

Stash, anima e voce dei The Kolors, è da anni uno dei volti piĂą amati del panorama musicale italiano. Con il suo carisma magnetico e un talento cresciuto e affinato sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha saputo conquistare pubblico e critica, trasformando la sua passione per la musica in una carriera di grande successo. Ma dietro l’artista energico che infiamma i palchi con la sua band, si cela anche un uomo profondamente legato ai valori della famiglia e alle proprie radici. In queste ore, Stash ha voluto condividere con i suoi follower un momento particolarmente toccante della sua vita privata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: stash - kolors - famiglia - distrutta

Sognando Ballando con le Stelle, si balla Sanremo e Milly Carlucci punta Stash dei The Kolors - Sognando Ballando con le Stelle si avvicina alla semifinale, portando sul palco tanti artisti e momenti indimenticabili.

Stash: Voglio una famiglia numerosa - Verissimo Video.

Stash, muore nonno Domenico mentre i The Kolors sono in tour: “Sei stato un maestro di educazione” - Nonostante il lutto, il gruppo prosegue la tournée sostenuto dall’affetto dei fan ... Riporta repubblica.it

The Kolors, l'annuncio choc di Stash: «Ho subito un furto in casa, scusate l'assenza». Dove vive il frontman della band con la sua famiglia - Il Gazzettino - Il frontman della band è tornato sui social e ha scritto: «Purtroppo, mentre “KARMA” viaggia nell’aria, mi è successa questa ... Si legge su ilgazzettino.it