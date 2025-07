Bomba d’acqua tra Bacoli e Pozzuoli | 90 mm di pioggia in meno di un’ora

Una violenta bomba d’acqua ha colpito Bacoli, Pozzuoli e l’area flegrea, lasciando una traccia indelebile nel cuore della provincia di Napoli. Con 90 mm di pioggia in meno di un’ora, questa precipitazione record ha trasformato le strade in fiumi impetuosi, evidenziando la forza della natura e la vulnerabilità del territorio. Scopriamo insieme cosa è successo e come si stanno preparando le comunità locali ad affrontare eventi così estremi.

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta oggi su Bacoli, Pozzuoli e sull'area flegrea, tra le più intense mai registrate negli ultimi decenni. In meno di un'ora sono caduti ben 90 mm di pioggia, la quantità più alta segnalata da tutte le stazioni meteo della provincia di Napoli. Strade come fiumi a Bacoli e Pozzuoli.

