Il cambiamento climatico impone modifica del calendario scolastico | lezioni dal 1° ottobre al 1° giugno

Il cambiamento climatico sta rivoluzionando anche il sistema scolastico, con temperature sempre più alte e estati infinite, specialmente al Sud. La scuola si trova di fronte a una sfida: adattare il calendario alle nuove realtà climatiche per garantire un apprendimento efficace e sostenibile. Ma sarà possibile ripensare le date tradizionali delle lezioni? Scopriamolo nell'articolo “Il cambiamento climatico impone modifica del calendario scolastico”.

Temperature altissime già a giugno, estati sempre più lunghe, in particolare al Sud. Un problema che si ripete ormai con costanza ogni anno e che ha portato a una riflessione sul calendario scolastico. Sarà possibile adattare i calendari delle scuole al cambiamento climatico?

Temperature altissime già a giugno, estati sempre più lunghe, in particolare al Sud.

La proposta: posticipare l’inizio dell’anno scolastico - ROMA Mentre le scuole secondarie, di primo e secondo grado, risultano impegnate negli Esami di fine ciclo, già si guarda al nuovo anno scolastico: si è appena completato il quadro delle delibere delle ... Da corrieredellacalabria.it