Tra tensioni e strategie segrete, le petroliere russe vengono sabotate nel Mediterraneo: un attacco che svela un fronte nascosto nella guerra energetica tra Kiev e Mosca. La recente distruzione della Vilamoura, partita dal porto libico di Zuatina con un carico di un milione di barili, mette in evidenza un gioco di spie e alleanze sospette. Ma cosa si nasconde dietro questa caccia? La risposta si cela nelle ombre di un conflitto globale, dove nulla è casuale.

La caccia alle petroliere che trasportano il greggio Russo ha colpito la quinta nave in sei mesi. Questa volta è stato il turno della Vilamoura che era partita dal porto libico di Zuatina con un carico di un milione di barili. La nave batte bandiera delle isole Marshall e appartiene a un armatore greco, che poco casualmente è stato a lungo nella black list dei servizi segreti dell’Ucraina in qualitĂ di alleato di Mosca. Questa petroliera prima di arrivare in Libia aveva fatto scalo in due porti russi e secondo il direttore dei servizi segreti di Kiev fa parte, come le altre cinque imbarcazioni, della cosiddetta “flotta fantasma” della Russia. 🔗 Leggi su Panorama.it