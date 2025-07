Italia-Portogallo Euro 2025 | orario formazioni e dove vedere la partita della Nazionale femminile

Lunedì 7 luglio 2025, la Nazionale femminile italiana torna in campo agli Europei in Svizzera, determinata a conquistare un altro pass verso i quarti di finale. Dopo il brillante successo contro il Belgio, le azzurre di Andrea Soncin affrontano il Portogallo nella seconda giornata del Girone B, con l’obiettivo di consolidare la posizione e proseguire questa avventura entusiasmante. Ecco orario, formazioni e dove vedere questa sfida imperdibile.

