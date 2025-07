Sparatoria a Sesto Calende | 21enne e 23enne feriti con un fucile da caccia indagano i carabinieri

Una notte drammatica a Sesto Calende, dove due giovani di 21 e 23 anni sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta probabilmente con un fucile da caccia. Le autorità stanno lavorando senza sosta per chiarire l’accaduto e fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità . Mentre le indagini proseguono, resta alta la preoccupazione tra i residenti, desiderosi di scoprire cosa abbia scatenato questa violenta escalation. Continua a leggere.

Un 21enne e un 23enne sono stati feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia, nella serata del 6 luglio a Sesto Calende (in provincia di Varese). I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

