malpensa arrestato cittadino cinese accusato di spionaggio dagli stati uniti

Malpensa (Varese), 7 luglio 2025 – Un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un'inchiesta dell'Fbi perché accusato, da quanto si è saputo, di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020 su vaccini anti-Covid i n produzione all'Università del Texas. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Enrico Giarda, è fissata per domani udienza in Corte d'Appello a Milano nel procedimento sulla richiesta di estradizione degli Usa. Secondo la sua famiglia, il 33enne è semplicemente un tecnico di un'azienda informatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it