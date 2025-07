Continua il maltempo | allerta arancione in Lombardia Veneto e Friuli Venezia-Giulia

L’anticipazione di nuove intense perturbazioni mette in allerta le regioni del Nord e del Centro Italia, dove il maltempo si prepara a colpire ancora con violenza. La sicurezza delle comunità è fondamentale: resta aggiornato sulle allerte e segui le indicazioni delle autorità locali. In un periodo già segnato da eventi meteorologici estremi, la prudenza diventa la nostra miglior alleata per proteggere vite e patrimoni.

Dopo il nubifragio che ha colpito il Nord – con una vittima e tre feriti nel Milanese – tra il 7 e l’8 luglio è prevista un’altra perturbazione con rovesci di forte intensità, locali grandinate e raffiche di vento su buona parte del Settentrione, ma anche nel Centro peninsulare. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta meteo in 11 Regioni: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania. L’attenzione resta alta per il possibile rischio idrogeologico e idraulico, soprattutto nelle zone già recentemente interessate da precipitazioni abbondanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Continua il maltempo: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia

In questa notizia si parla di: allerta - lombardia - continua - maltempo

Temporali forti sulla Lombardia, allerta gialla dalle 6 del 20 maggio. Le province coinvolte - Martedì 20 maggio 2025, la Lombardia è in allerta gialla a causa di temporali forti previsti sul territorio, coinvolgendo province come Milano.

Servizio di Christiana Ruggeri/Tg2 Continua l'ondata di maltempo al Nord Italia. Lombardia in allerta arancione per temporali dove si contano i danni per l'esondazione del Seveso. Brutto tempo anche in Liguria, Trentino e Toscana. Cambia al Centro Sud con Vai su Facebook

Allerta gialla per il maltempo in diverse regioni italiane. Dal Lazio, alla Campania, passando per la Liguria. Calo sensibile delle temperature. Il sole continua a splendere al Sud e sulle Isole. Vai su X

Milano, temporale e bomba d'acqua: morta una donna schiacciata da un albero. Allagamenti e danni; Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali; Maltempo, allerta rossa in Lombardia ed Emilia Romagna: preoccupa la piena del Po.

Italia divisa tra caldo e maltempo, oggi allerta in 12 regioni. Frana investe due auto in val Senales - Secondo le previsioni, anche oggi sono attesi temporali e grandinate al nord, in particolare su Triveneto e regioni del medio- Da msn.com

Maltempo, allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli, a Milano 63enne uccisa da albero caduto, due i feriti in codice giallo - Per oggi, lunedì 7 luglio, è stata diramata un’allerta arancione per maltempo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto ... Scrive informazione.it