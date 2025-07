Incidente a Palermo | morto un 51enne grave la figlia Altre due vittime e tre feriti nell' Agrigentino

Tragedia sulla strada siciliana: un grave incidente a Palermo ha tolto la vita a un 51enne e gravemente ferita la sua giovane figlia, coinvolti in uno scontro fatale con un'auto. Nell’agrigentino si sono registrate altre vittime e feriti, alimentando il dolore e l’indagine delle autorità . La comunità si stringe intorno ai familiari colpiti da questa drammatica fatalità , mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sull’accaduto.

Un 51enne è morto a Palermo, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nella notte, in via Cipressi. La vittima era alla guida di uno scooter con a bordo la giovane di 20 anni quando è avvenuto lo scontro con un’auto. La ragazza è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al Civico. Indaga la polizia municipale. Salgono a due, invece, le vittime dell’incidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente a Palermo: morto un 51enne, grave la figlia. Altre due vittime e tre feriti nell'Agrigentino

Maurizio La Monica