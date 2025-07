San Jacopino | bivacchi scippi e spaccate Residenti esasperati | Qualcuno intervenga

Gli abitanti di San Jacopino sono esasperati da bivacchi, spacci e atti di vandalismo che deturpano il quartiere. La situazione, ormai insostenibile, richiede interventi immediati per restituire dignità a questa comunità e garantire sicurezza e decoro ai cittadini. È ora che le istituzioni ascoltino le loro richieste e agiscano con decisione, affinché San Jacopino possa tornare a essere un luogo di vivibilità e rispetto.

Firenze, 7 luglio 2025 – “Uno spettacolo indecoroso”. Sono sempre più arrabbiati gli abitanti di San Jacopino. Dopo i bivacchi alcolici del fine settimana, in piazza lo sporco si accumula, tra bottiglie di birra, cartoni di pizze, lattine e chi più ne ha più ne metta. “E non parliamo dell’odore acre dei bisogni puntualmente espletati sui muri”, non ce la fanno più i residenti. “La situazione è sempre più fuori controllo. E tra i residenti l’esasperazione si mescola alla rassegnazione, perché nonostante le innumerevoli denunce qui non cambia mai niente. Anzi, la situazione peggiora - non si stanca di alzare la voce il presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino: bivacchi, scippi e spaccate. Residenti esasperati: “Qualcuno intervenga”

