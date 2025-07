Ndidi Juventus conferme totali sul centrocampista del Leicester | i bianconeri sono pronti a fare sul serio! Le ultime

La Juventus non perde tempo e si prepara a sferrare l’attacco decisivo per Wilfred Ndidi, il centrocampista del Leicester ora più accessibile dopo la retrocessione. Le conferme sul suo eventuale approdo in bianconero si fanno sempre più forti, segnando un’intenzione chiara: il club è determinato a rafforzare il centrocampo con un nome di grande livello. La prossima mossa potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A!

Ndidi Juventus, conferme totali sul centrocampista del Leicester: i bianconeri sono pronti a fare sul serio! Ultime sul futuro del mediano delle Foxes. Il calciomercato Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester, che dopo la retrocessione in Championship potrebbe essere ceduto a un prezzo più basso rispetto a quanto inizialmente preventivato. Come confermato da Alfredo Pedullà, il centrocampista nigeriano è sul radar della Juve, che sta valutando se fare un'offerta per portarlo a Torino. Con la retrocessione delle Foxes, infatti, Ndidi potrebbe lasciare il Leicester per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, una somma che renderebbe l'operazione decisamente interessante per la Juve.

Ndidi Juventus, l’indiscrezione dall’Inghilterra: contatti per il centrocampista del Leicester! Svelato il valore della clausola: ultime - L’universo Juventus si prepara a un’eventuale rivoluzione a centrocampo, con voci sempre più insistenti dall’Inghilterra su Wilfried Ndidi del Leicester.

