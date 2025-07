Texas l’interno delle case devastate dalle inondazioni | le immagini delle ispezioni

Le immagini delle ispezioni nelle case devastate dalle recenti inondazioni in Texas raccontano una storia di resistenza e speranza. Regan Brown ha attraversato le rovine della casa dei genitori a Hunt, testimoniando il coraggio delle famiglie colpite. Mentre si fanno strada tra i danni, emergono le storie di salvataggi eroici e di comunità resilienti. Ecco uno sguardo su come Texas si sta risollevando dopo questa calamità .

Le famiglie colpite dalle inondazioni in Texas sono tornate nelle proprie case, per verificare i danni. Regan Brown ha camminato domenica tra le rovine devastate dall’alluvione della casa dei suoi genitori a Hunt, in Texas. I suoi genitori, entrambi ottantenni, sono scappati dall’acqua che saliva mentre le inondazioni improvvise spazzavano la zona. Hanno anche salvato la loro vicina di 92 anni, rimasta intrappolata nella sua soffitta. I soccorritori, muovendosi su un terreno difficile, hanno continuato le ricerche disperate dei dispersi, tra cui 10 ragazze e un animatore del campo. Nella contea di Kerr, sede del Camp Mystic e di altri campi giovanili nella regione collinare del Texas, i soccorritori hanno trovato i corpi di 68 persone, tra cui 28 bambini, ha detto nel pomeriggio lo sceriffo Larry Leitha. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, l’interno delle case devastate dalle inondazioni: le immagini delle ispezioni

