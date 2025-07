Battiti Live 2025 | Blasi torna in tv con Fedez e Olly dopo il flop di The Couple

Il 7 luglio 2025, Battiti Live torna con un’edizione ricca di energia e sorprese, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano. Dopo il recente insuccesso di The Couple, Blasi riabbraccia Fedez e Olly in una serata d’apertura che promette spettacolo, musica e emozioni. La prima puntata si prospetta un vero e proprio show, dando il via a un’estate all’insegna dei grandi live e delle hit più amate. La serata d’apertura di Battiti Live 2025 è pronta a sorprenderci...

Il 7 luglio 2025 segna il ritorno di Battiti Live su Canale 5, con la trasmissione della prima puntata dell'edizione attuale. Lo spettacolo musicale, molto atteso dal pubblico, si distingue per una scaletta ricca di performance e artisti di rilievo, confermando la sua posizione tra gli eventi più importanti del panorama musicale italiano. il debutto di battiti live 2025: un ritorno in grande stile. La serata d'apertura di Battiti Live 2025 è andata in onda alle ore 21:25 circa, portando sul palco numerosi artisti italiani e internazionali. La manifestazione si svolge a Molfetta, città che ospita l'intera serie di concerti per questa edizione.

