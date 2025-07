un gesto tenero e casalingo ripetuto dal campione serbo con la piccola Tara fa letteralmente impazzire il campo centrale. Non era prevista alcuna coreografia nel programma ufficiale di Wimbledon, ma a fine partita il pubblico si è trovato davanti a uno spettacolo fuori copione. Novak Djokovic, dopo aver vinto il suo match numero cento al torneo, ha condiviso un momento di pura tenerezza con la sua bambina di 8 anni, che ha conquistato il cuore di tutti. È sua figlia Tara, 8 anni, che...

N on era prevista alcuna coreografia nel programma ufficiale del Campo centrale di Wimbledon, eppure a fine partita il pubblico si è ritrovato ad applaudire un piccolo spettacolo fuori copione. Novak Djokovic aveva appena vinto il suo match numero cento nel torneo principe del tennis, ma questa volta, più che la statistica, a rubare la scena è stata una bambina bionda in tribuna, braccia in alto e pugni chiusi. È sua figlia Tara, 8 anni, che replica i movimenti del padre con una naturalezza disarmante. Quel gesto ha un nome – Pumpaj, ovvero Pump it up in serbo – e una storia semplice che parte da casa loro, con la musica sparata in salotto e qualche passo inventato in famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it