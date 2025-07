Eccola è nata A 33 anni quarto figlio per il vip | Benvenuta ti amiamo

Eccola, la piccola Mel, arrivata a 33 anni e già circondata dall’amore di una famiglia felice e unita. Il fuoriclasse Neymar, con il suo solito entusiasmo, condivide con i fan un momento di gioia pura, dimostrando che il cuore di un campione batte forte anche tra le coccole e i sogni di una nuova vita. La nostra Mel è arrivata, portando ancora più luce e felicità nella casa del talento brasiliano e della sua dolce metà.

Fiocco rosa in casa Neymar, e questa volta. con un pizzico di miele! Il fuoriclasse brasiliano, all’età di 33 anni, è diventato papà per la quarta volta, dando ufficialmente il benvenuto alla piccola Mel, la seconda figlia nata dall’amore con l’influencer e modella Bruna Biancardi. E come da tradizione social, l’annuncio è arrivato con un post su Instagram pieno di cuori, dolcezza e felicità da condividere col mondo. “ La nostra Mel è arrivata, per completare e addolcire ancora di più le nostre vite! Benvenuta, figlia mia! Che Dio benedica la tua vita e ti salvi da ogni male!”, scrive la coppia, emozionata, sotto un tenerissimo carosello fotografico che li ritrae con la neonata tra le braccia e il sorriso negli occhi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

