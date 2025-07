meteo in liguria stasera nuovo peggioramento ieri una tempesta di fulmini e il temibile downburst la conta dei danni

La Liguria si prepara a un ulteriore peggioramento del meteo, dopo una giornata segnata da una tempesta di fulmini e il violento downburst che ha causato danni e interventi di emergenza. I recenti fenomeni atmosferici, tra cui 42mm di pioggia in mezz'ora e venti impetuosi, ricordano quanto il clima possa essere imprevedibile e potente. Rimanete sintonizzati: l’allerta resta alta e la regione si impegna a garantire sicurezza e informazioni sempre aggiornate.

Intervento all’alba a Oregina per albero caduto. Arpal: “42mm di pioggia in mezz'ora ed effetti collaterali come tuoni, fulmini. E il downburst, un particolare tipo di vento che impatta sul suolo e si espande in tutte le direzioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it