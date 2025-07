Giallo di Pierina | Dassilva udienza flash e lui non c' è Slitta la decisione sul rinvio a giudizio

Il giallo di Pierina Paganelli si infittisce ancora, sorprendendo con un colpo di scena inaspettato. Questa mattina, a Rimini, l'udienza preliminare si è trasformata in un rapido flash, ridimensionando le aspettative di una lunga battaglia legale. Con Dassilva che sceglie di non essere presente in aula, il tribunale decide di rimandare la decisione sul rinvio a giudizio. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando tutti con il fiato sospeso e nuove domande senza risposta.

Rimini, 7 luglio 2025 - Il giallo di Pierina Paganelli sorprende ancora. Lo fa in aula, questa volta, quella del gup di Rimini che nel giorno della terza seduta dell’udienza preliminare ha ridotto quel che alla vigilia era data per maratona in uno sprint di nemmeno un’ora. Tanto è durata, dalle 9.15 alle 10 circa, l’udienza di questa mattina a cui infine Louis Dassilva, il 35enne indagato per l’omicidio di Pierina, ha deciso di non prendere parte. Tutto si è ridotto ad un ulteriore rinvio al prossimo 14 luglio. Alla base del rinvio ci sarebbero questioni tecniche, mentre comunque il gup oggi dovrebbe avere rigettato le nuove eccezioni esposte dai difensori di Louis, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, su nullità dell’incidente probatorio di Manuela e nullità di alcune intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giallo di Pierina: Dassilva, udienza flash e lui non c'è. Slitta la decisione sul rinvio a giudizio

