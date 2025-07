Niente più canotte e infradito

Niente canotte e infradito: il Teatro alla Scala riscopre l’eleganza. Con un invito al decoro che non mira a tornare a rigidi dress code, ma a valorizzare rispetto e stile, il nuovo soprintendente Fortunato Ortombina sottolinea come un abbigliamento adeguato sia un gesto di rispetto verso l’arte e gli altri spettatori. La proposta, senza nostalgia né snobismo, mira a rendere l’esperienza culturale ancora più raffinata e coinvolgente per tutti.

I l Teatro alla Scala rilancia il dress code. E, anche se non si tratta di un ritorno ai frac e alle cravatte obbligatorie, ma di un semplice invito a un maggior decoro, le conseguenze saranno concrete. Senza nostalgia né snobismo, il Teatro lirico di Milano, riattiva un codice di abbigliamento minimo, una richiesta semplice che, al di là della questione estetica è, secondo il nuovo soprintendente, Fortunato Ortombina, una forma di rispetto verso l’arte, lo spazio, gli altri. La decisione, però, non mette tutti d’accordo. Il presidente Sergio Mattarella accolto da quattro minuti di applausi alla prima della Scala X Teatro alla Scala, dopo la tolleranza, torna il dress code. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente più canotte e infradito

In questa notizia si parla di: niente - infradito - canotte - semplice

Teatro Alla Scala, torna in vigore il dress code, cartelli all'ingresso e in biglietteria avvertono: "Niente canottiere, pantaloncini e infradito" - Il Teatro alla Scala torna ad enfatizzare l’eleganza e il rispetto delle tradizioni con il ripristino ufficiale del dress code.

La Scala reimpone il dress code: niente infradito e canotte per chi assiste agli spettacoli. La stretta dopo una serie di lamentele. Vai su X

Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare. Non si tratta di regole draconiane, tipo obbligo di cravatta o abbigliamento da sera, ma piuttosto di un Vai su Facebook

La Scala di Milano ripristina il dress code: vietati canottiere, pantaloni corti e infradito; Alla Scala di Milano torna in vigore il dress code, ingresso vietato con infradito, canottiere e calzoncini; Alla Scala torna in vigore il dress-code: niente canotte, pantaloni corti e infradito.

Alla Scala torna il dress code: niente canotte, pantaloncini e infradito - Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare. Segnala msn.com

Alla Scala torna in vigore il dress-code: niente canotte, pantaloni corti e infradito - Cartelli all’ingresso e in biglietteria rivolti soprattutto ai turisti che spesso si presentano a teatro con look troppo sportivi. msn.com scrive