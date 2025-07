È finito il tempo delle follie | la lezione del Napoli e il mercato dei virtuosi

Lo scudetto azzurro insegna: si può vincere con attenzione ai bilanci. Le manovre oculate delle altre big. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È finito il tempo delle follie: la lezione del Napoli e il mercato dei virtuosi

In questa notizia si parla di: finito - tempo - follie - lezione

Guardia e la sfida dei fondi PNRR e FSC: il tempo delle attese è finito, è il momento di agire - Il tempo delle attese è finito: è arrivato il momento di agire per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi PNRR e FSC.

È finito il tempo delle follie: la lezione del Napoli e il mercato dei virtuosi.

"Le follie del tempo non perdonano Raccolto del grano finito in fumo" - Il Resto del Carlino - Maestri, presidente della cooperativa ortofrutticola copparese, traccia un bilancio della stagione "Nella nostra zona produzione al minimo, reggono fortunatamente mais, soia ed anche il riso". Come scrive ilrestodelcarlino.it

"Finito il tempo delle ipocrisie" - la Repubblica - Gentile direttore, è apparentemente confortante lo sdegno che ha suscitato nel nostro Paese la "lezione" di stampo "negazionista" del signor Claudio Moffa all'Università di Teramo. Scrive repubblica.it