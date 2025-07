Theo Hernandez Juve l’Al Hilal taglia il traguardo con il Milan | cifre e dettagli dell’affare che porterà il francese in Arabia Saudita

Theo Hernandez lascia il Milan per un'avventura inedita in Arabia Saudita con l’Al Hilal. Dopo settimane di voci e trattative, il talentuoso terzino francese ha scelto di intraprendere questa nuova sfida, lasciando alle spalle la Juventus e i sogni italiani. Ma quali sono le cifre di questo affare e i dettagli che hanno portato a questa svolta nel futuro del calciatore? Scopriamolo insieme.

Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal taglia il traguardo con il Milan: cifre e dettagli dell’affare che porterà il terzino francese a giocare in Arabia Saudita. Theo Hernandez ha preso la sua decisione, e non sarà alla Juve. Il terzino francese, che nelle ultime settimane era stato accostato anche ai bianconeri, ha scelto di trasferirsi all’ Al Hilal, club della Saudi Pro League. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione si è conclusa con successo per il club arabo, che ha convinto il giocatore con un’offerta importante. La cessione di Theo Hernandez all’ Al Hilal segna una scelta sorprendente per il difensore, che lascia così la Serie A per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com