Calciomercato Inter Bisseck l'indiziato a partire per fare cassa

L'Inter punta a rafforzare la propria rosa, ma prima di acquistare nuovi talenti deve cedere alcuni giocatori. Bisseck è l'indiziato principale a partire per fare cassa, con i nerazzurri pronti ad aprire le porte alle squadre della Premier League per la cifra stabilita. La strategia è chiara: bilanciare le uscite e le entrate per mantenere l'equilibrio finanziario e rafforzare il reparto difensivo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per svelare il futuro del giovane difensore.

Calciomercato Inter, Bisseck l’indiziato a partire per fare cassa: per quella cifra i nerazzurri sono pronti a sedersi al tavolo. Ecco chi lo vuole. Gli uomini del calciomercato Inter sono al lavoro per rafforzare la propria retroguardia, ma ogni nuovo innesto dovrĂ necessariamente passare da un’uscita. La dirigenza nerazzurra, infatti, non può procedere con operazioni in entrata finchĂ© non verrĂ liberato uno slot nel reparto arretrato. In questo senso, il nome piĂą caldo sul fronte cessioni è quello di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 arrivato a Milano due estate fa. Nonostante il potenziale ancora inespresso, i l centrale ex Aarhus ha attirato le attenzioni di diversi club di Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bisseck l’indiziato a partire per fare cassa: per quella cifra i nerazzurri sono pronti a sedersi al tavolo con i club della Premier League!

