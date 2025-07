HONOR Magic V5 | il nuovo smartphone pieghevole più sottile al mondo video anteprima

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca eleganza, innovazione e prestazioni di livello superiore, il nuovo Honor Magic V5 è ciò che fa per te. Con il suo design sottile e materiali all’avanguardia, ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole, offrendo un’esperienza unica e all’avanguardia. Scopriamo insieme tutte le sue incredibili caratteristiche e il motivo per cui rappresenta il futuro dei dispositivi mobili.

Il mondo degli smartphone pieghevoli continua a spingersi oltre i propri limiti e Honor lo dimostra ancora una volta con il nuovo Honor Magic V5, il pieghevole a libro più sottile mai realizzato. Un dispositivo che punta su design, materiali innovativi e autonomia da record, senza dimenticare un comparto hardware di fascia alta.

HONOR Magic V5 è pronto a stupire anche sul fronte autonomia - L'HONOR Magic V5 si prepara a sorprenderti non solo per il suo design innovativo, ma anche per la sua straordinaria autonomia.

Honor tortura Magic V5, il pieghevole resiste all'impossibile - Il nuovo smartphone pieghevole promette maggiore resistenza e Honor lo dimostra in un video in cui lo tortura tra caldo, freddo e urti. Da tomshw.it

Honor Magic V5, debutto internazionale imminente per il pieghevole da record - Honor Magic V5 è pronto a fare il suo debutto al di fuori del mercato cinese: l’ha confermato la divisione malesiana della società, indicando che in quel Paese la data di lancio è stata fissata al 15 ... hdblog.it scrive