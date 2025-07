F1 Mattia Binotto | Non mi aspettavo un podio così presto ma Hulkenberg se lo merita

Inaspettatamente, il podio di Hulkenberg a Silverstone ha sorpreso tutti, dimostrando che anche in Formula 1 niente è scritto. La doppia eliminazione in Q1 aveva complicato la corsa della Sauber, ma il meteo imprevedibile ha rivoluzionato le carte in tavola, permettendo a Nico di risalire dal 19° al 3° posto, conquistando il suo primo podio a 37 anni e alla gara 239. Grande soddisfazione anche per Mattia Binotto, al miglior risultato da...

La doppia eliminazione in Q1 aveva reso molto più complicato l’obiettivo di entrare in zona punti a Silverstone per la Sauber, ma il meteo variabile della domenica ha stravolto tutto aprendo nuovi scenari e consentendo a Nico Hulkenberg di recuperare dal 19° al 3° posto ottenendo finalmente il primo podio della carriera a 37 anni e alla 239ma gara in Formula Uno. Grande soddisfazione ovviamente anche per Mattia Binotto, al miglior risultato da quando ricopre il ruolo di team principal in quella che diventerà Audi dal 2026: “ Siamo contenti per la squadra e per Nico. È il suo primo podio in assoluto, lo cercava da tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Mattia Binotto: “Non mi aspettavo un podio così presto, ma Hulkenberg se lo merita”

