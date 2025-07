Il diavolo veste Prada 2 | come cambierà lo stile delle protagoniste?

Il sequel de Il diavolo veste Prada si prepara a ridefinire lo stile delle protagoniste, portando il fashion nel cuore di una nuova era digitale. A quasi vent’anni dal primo capitolo, la conferma di sceneggiatura e cast originale promette di sorprenderti: Miranda Priestly dovrà reinventarsi tra social media e crisi del settore. Preparatevi a un mix irresistibile di eleganza e innovazione, dove la moda diventa il campo di ...

A quasi vent’anni dall’uscita del primo film, Il diavolo veste Prada 2 è realtĂ . Confermate la sceneggiatrice originale Aline Brosh McKenna e (pare) le protagoniste principali: Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. La trama? Miranda Priestly dovrĂ reinventarsi nell’era dei social e delle crisi editoriali, cercando fondi proprio da Emily, ora manager di un colosso del lusso. Qui la moda non sarĂ solo sfondo scintillante, ma campo di battaglia e strumento di potere. Aspettando il 1 maggio 2026 per il reveal dei tanto attesi look, ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. E qualche previsione di stile. 🔗 Leggi su Amica.it