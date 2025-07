Juventus Comolli tra Sancho e Kolo Muani | sprint decisivo | CMIT

La Juventus non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con mosse decise e mirate. Dopo l’arrivo di Jonathan David, il club bianconero accelera su un sprint decisivo per assicurarsi tra Sancho e Kolo Muani, mettendo in campo tutte le sue carte per rinnovare l’attacco e tornare protagonisti in Serie A e in Europa. La scena è tutta da scoprire: chi farà il salto decisivo?

La Juve non si ferma a Jonathan David nel reparto offensivo: le prossime mosse sul mercato del Dg bianconero Cambierà pelle l’attacco della Juventus e un primo assaggio lo abbiamo avuto con l’arrivo alla Continassa di Jonathan David. Jadon Sancho (LaPresse) – Calciomercato.it La ‘Vecchia Signora’ si è assicurata a parametro zero le prestazioni dell’attaccante canadese, versando 12,5 milioni di commissioni al suo entourage e sottoscrivendo con l’ex Lille un accordo quinquennale da 6 milioni netti più bonus a stagione.  David peserà a bilancio annualmente intorno ai 14 milioni lordi: cifra contenuta e che consentirà alla dirigenza bianconera di avere spazio in cassa per altri colpi nel settore offensivo del campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Comolli tra Sancho e Kolo Muani: sprint decisivo | CM.IT

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

