Muscara’ Ronghi | Pronto Soccorso Pineta Grande no alla chiusura

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’intera comunità, garantendo assistenza tempestiva e di qualità. La regione Campania deve impegnarsi a preservarlo, evitando decisioni avventate come la sua chiusura per motivi di bilancio. La salute dei cittadini merita priorità assoluta: è ormai urgente tutelare questa risorsa vitale, perché senza un pronto soccorso efficiente, il territorio rischia di perdere un punto di riferimento fondamentale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno svolge un ruolo fondamentale sul territorio per il suo ampio ed intenso bacino di utenza. La Regione Campania deve assolutamente garantire la sua piena funzionalità e pensare che possa chiudere per sforamento del budget e’ ‘follia””. E’ quanto hanno affermato la consigliera regionale Maria Muscara ‘ e il Presidente di “Sud Protagonista” Salvatore Ronghi, incontrando il responsabile del movimento “Evoluzione e Liberta”, Pietro Funaro, e la delegazione dello stesso movimento di Mondragone guidata da Giuseppina Piccirillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muscara’/Ronghi: “Pronto Soccorso Pineta Grande, no alla chiusura”

