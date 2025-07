Bonny Inter Iachini si sbilancia | Ha tutto per diventare come Icardi! Il suo arrivo in nerazzurro non mi ha sorpreso vi spiego il motivo

Bonny Iachini si sbilancia: l’ex allenatore del Parma svela i motivi dietro l’arrivo di Bonny all’Inter, ritenendolo pronto a diventare una stella come Icardi. Le sue parole a Tuttosport dipingono un talento promettente e un futuro luminoso per il giovane attaccante nerazzurro. Con un occhio esperto, Iachini evidenzia le qualità che rendono Bonny un investimento vincente, sottolineando che il suo arrivo non è affatto una sorpresa...

Bonny Inter, il suo ex allenatore al Parma, Beppe Iachini, descrive l’acquisto operato dai nerazzurri: le sue parole nell’intervista a Tuttosport. Intervistato da Tuttosport, Beppe Iachini, ex allenatore di Ange-Yoan Bonny al Parma, ha presentato così il nuovo acquisto del calciomercato Inter promuovendo a pieni voti l’operazione portata a segno da Ausilio e Marotta. SU BONNY – « L’ho fatto esordire e giocare subito a 18 anni perché si capiva avesse caratteristiche importanti. A me era già successo con Icardi, Dybala, Belotti, Eder e Vlahovic, cioè calciatori che poi hanno avuto una carriera di un certo tipo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Iachini si sbilancia: «Ha tutto per diventare come Icardi! Il suo arrivo in nerazzurro non mi ha sorpreso, vi spiego il motivo»

