Cina | premier BRICS sia avanguardia nel portare avanti riforma di governance globale

Il premier cinese Li Qiang ha sottolineato l'importanza dei BRICS nel guidare la riforma della governance globale, invitando i membri a diventare leader nel promuovere pace e risoluzione pacifica delle controversie. In un momento cruciale per il futuro internazionale, il blocco si propone di rafforzare il suo ruolo come avanguardia del cambiamento. Ma quali saranno le sfide e le opportunità che attendono questa alleanza emergente?

Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha dichiarato che i Paesi BRICS dovrebbero sforzarsi di diventare l’avanguardia nel portare avanti la riforma della governance globale. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alla sessione plenaria della 17ma edizione del BRICS Summit, esortando il blocco a salvaguardare la pace e la tranquillita’ nel mondo e a promuovere la risoluzione pacifica delle controversie. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: premier, BRICS sia avanguardia nel portare avanti riforma di governance globale

In questa notizia si parla di: brics - avanguardia - portare - avanti

