I suoi balli provocanti incitano al vizio il video della danza di Linda Martino

Le provocanti danze di Linda Martino, con le loro tecniche di seduzione, hanno scatenato un acceso dibattito in Egitto, dove la famosa danzatrice del ventre è stata arrestata e si trova in attesa di ulteriori 15 giorni di detenzione. Con oltre due milioni di follower, la sua vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, spingendo la Farnesina a intervenire per fare luce su quanto accaduto e tutelare i diritti della artista.

"Ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio". Con questa accusa la danzatrice del ventre professionista Linda Martino - due milioni di follower nel paese nordafricano - è stata arrestata in Egitto alcune settimane fa e - secondo la decisione presa dal tribunale del Cairo - resterà in cella per altri 15 giorni. Una vicenda sulla quale la Farnesina vuole vedere chiaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "I suoi balli provocanti incitano al vizio", il video della danza di Linda Martino

In questa notizia si parla di: provocanti - vizio - linda - martino

Linda Martino, la danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: «I suoi balli provocanti incitano al vizio». Il Cairo non risponde alla Farnesina - La vicenda di Linda Martino, celebre danzatrice del ventre italiana con oltre due milioni di follower in Egitto, sta scuotendo l’opinione pubblica internazionale.

LindaMartino Vai su X

Arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana Linda Martino: “Balli provocanti per incitare al…; Linda Martino, la danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: «I suoi balli provocanti incitano al viz; Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: Incita al vizio.

Arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana Linda Martino: “Balli provocanti per incitare al vizio” - La recente decisione dell'Ucraina di uscire dalla Convenzione rappresenta l'ultimo atto di un processo di regressione verso guerre più sporche, con meno regole e sempre più disinteressate alle sorti d ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Linda Martino, arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana - Arrestata in Egitto la danzatrice Linda Martino con l'accusa di aver «usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio». Riporta lettera43.it