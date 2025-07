Cinese arrestato su mandato Usa in Italia per spionaggio

Un arresto che scuote le relazioni internazionali: un cittadino cinese di 33 anni è stato fermato a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, coinvolto in un’inchiesta dell’FBI per spionaggio informatico. Accusato di aver fatto parte di un team di hacker che avrebbe condotto operazioni di intelligence, tra cui un attacco ai vaccini anti-Covid dell’Università del Texas nel 2020, la sua vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e la cooperazione tra nazioni. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Enrico Giarda, è...

Un cinese di 33 anni è stato arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un'inchiesta dell' FBI perché accusato, da quanto si è saputo, di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020 su vaccini anti-Covid in produzione all' Università del Texas. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Enrico Giarda, è fissata per domani udienza in Corte d'Appello a Milano nel procedimento sulla richiesta di estradizione degli Usa. Per la sua famiglia, il 33enne è un mero tecnico di un'azienda informatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinese arrestato su mandato Usa in Italia per spionaggio

