Ex Milan Simone nuovo allenatore del Monaco United | l’annuncio ufficiale

Il mondo del calcio si prepara a una grande novità: Marco Simone, ex Milan e icona del calcio italiano, è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Monaco United. Ma non finisce qui: Simone rivestirà anche il ruolo di presidente e fondatore della squadra femminile, portando la sua passione e competenza in un progetto ambizioso. Un passo importante che promette emozioni e successi per il club e i suoi tifosi.

Ex Milan, Marco Simone sarà il nuovo allenatore del Monaco United: guiderà la squadra femminile di cui è anche presidente e fondatore.

