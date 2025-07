Roma Primavera oggi il raduno | Guidi di nuovo in panchina per lo scudetto che manca

calcio romano, pronto a riportare la Roma Primavera ai vertici. Con il suo entusiasmo e la passione di sempre, Guidi invita i giovani talenti a sognare in grande, perché questa stagione potrebbe essere quella che li consacrerà protagonisti. È il momento di tornare a correre, di credere nei propri sogni e di scrivere insieme un nuovo capitolo di successi. La rincorsa verso lo scudetto riparte da qui.

È tempo di tornare a correre. Dopo settimane di attesa, la Roma Primavera si raduna oggi a Trigoria, dando ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva. Tra i campi del centro “Fulvio Bernardini” si ricomincia a sentire l’odore dell’erba bagnata, delle scarpe pulite la sera prima, degli sguardi determinati di chi sogna un futuro tra i grandi. A guidare il gruppo, da quest’anno, ci sarà di nuovo Federico Guidi, una vecchia conoscenza del settore giovanile giallorosso, pronto a riprendersi il timone dopo due stagioni di distanza. Il ritorno di Guidi, l’uomo dello scudetto sfiorato. Non è un nome qualunque per i tifosi della Roma e per chi conosce le dinamiche del vivaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, oggi il raduno: Guidi di nuovo in panchina per lo scudetto che manca

