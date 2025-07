Superman James Gunn | Parla di un immigrato venuto da un altro luogo è un film politico

Prepariamoci a un Superman diverso dal solito: un eroe venuto da lontano, simbolo di speranza e inclusione. James Gunn, regista e co-CEO dei DC, rivela che il suo nuovo cinecomic, in uscita il 9 luglio nei cinema italiani, affronta temi politici e sociali, raccontando la storia di un immigrato in cerca di fortuna e di gentilezza. Un film che non solo intrattiene, ma anche invita a riflettere sulla nostra società.

Superman immigrato in cerca di fortuna e di gentilezza nella visione di James Gunn per cui il film, nei cinema italiani dal 9 luglio, racconta la storia dell'America. James Gunn non si nasconde e dichiara la natura politica del suo Superman. Il cinecomic in uscita il 9 luglio contiene un messaggio importante per il regista visto che parla di un "immigrato che proviene da un altro luogo". In un'intervista con il Times of London, il co-CEO dei DC Studios ha approfondito i temi e le idee che guidano il suo attesissimo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio spiegando che l'epopea dei supereroi "racchiude la storia dell'America"??e, in sostanza, racconta la storia di un uomo in cerca di una vita migliore lontano dalla sua casa natale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, James Gunn: "Parla di un immigrato venuto da un altro luogo, è un film politico"

In questa notizia si parla di: superman - james - gunn - immigrato

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

«Superman è un immigrato»: James Gunn non nasconde il vero significato del film https://bestmovie.it/news/superman-e-un-immigrato-james-gunn-non-nasconde-il-vero-significato-del-film/935129/… Vai su X

James Gunn dice che Superman "è un film politico" - ma soprattutto è un film "su un immigrato e sulla gentilezza che abbiamo perduto". Voi andrete a vederlo? https://cinemaserietv.it/film/news/james-gunn-il-mio-superman-e-un-film-politico-su-un-immigrato- Vai su Facebook

«Superman è un immigrato»: James Gunn non nasconde il vero significato del film; Superman, James Gunn: Parla di un immigrato venuto da un altro luogo, è un film politico; Superman: per James Gunn il film parla di un immigrato in cerca di un posto migliore e più in generale dell'America.

Superman: per James Gunn il film parla di un immigrato in cerca di un posto migliore e più in generale dell'America - James Gunn dice che il suo Superman è un film politico con protagonista un immigrato che cerca una nuova patria e si scontra con l'assenza di gentilezza. Scrive comingsoon.it

Superman, James Gunn: "Parla di un immigrato venuto da un altro luogo, è un film politico" - Il cinecomic in uscita il 9 luglio contiene un messaggio importante per il regista visto che parla di un "immigrato che provi ... Come scrive msn.com