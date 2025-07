Prato rapina a mano armata in farmacia | intercettato e arrestato

Prato si conferma teatro di un'efficace operazione di sicurezza: grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e del Reparto Motociclisti, un rapinatore armato che aveva colpito una farmacia è stato prontamente intercettato e arrestato. La collaborazione tra le forze dell’ordine ha permesso di ripristinare la serenità nel quartiere e dimostrare come la professionalità possa fare la differenza. La cittadinanza può ora sentirsi più sicura, confidando in un sistema di sicurezza efficiente e reattivo.

Prato, 7 luglio 2025 - Nelle scorse settimane il Nucleo Investigativo della Polizia Locale insieme al Reparto Motociclisti è intervenuto a seguito di una segnalazione per rapina con un'arma da fuoco in una farmacia. Arrivati sul posto gli operatori hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti che hanno dato indicazioni utili sulla direzione di fuga del malvivente e una sua descrizione sommaria. Grazie al tempestivo coordinamento tra il Nucleo Investigativo e gli equipaggi del Reparto Motociclisti e del Reparto Territoriale, l'uomo è stato intercettato dopo pochi minuti in via Galcianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, rapina a mano armata in farmacia: intercettato e arrestato

In questa notizia si parla di: prato - rapina - farmacia - intercettato

Prato, rapina a mano armata in farmacia: intercettato e arrestato; Arrestato il rapinatore di farmacie e uffici postali.

Prato, rapina a mano armata in farmacia: intercettato e arrestato - L'intervento del nucleo investigativo della Polizia locale insieme al reparto motociclisti. Si legge su msn.com

Prato, rapina in farmacia con il coltello. "Due colpi identici in una settimana" - la Nazione - Lo sanno bene, purtroppo, alla farmacia Etrusca che, in una settimana, ha subito ben due rapine: ieri pomeriggio nella sede di via ... Come scrive lanazione.it