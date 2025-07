Italia Femminile Katia Serra carica le Azzurre | Le semifinali sono alla portata delle ragazze io ci credo

Katia Serra, ex calciatrice e voce appassionata della Rai, carica le nostre azzurre in vista della semifinale contro il Portogallo. Con entusiasmo e determinazione, crede nel potenziale della squadra e nelle loro capacità di superare ogni ostacolo. Dopo aver vissuto l’emozione della vittoria europea del 2021, ora si presenta un’altra opportunità per le ragazze di scrivere una nuova pagina di storia. Le semifinali sono alla portata delle ragazze: io ci credo!

Italia Femminile, le parole di Katia Serra, ex calciatrice e ora commentatrice per la Rai, sulla sfida di questa sera contro il Portogallo Dopo aver commentato per la Rai la finale degli Europei maschili vinta dall'Italia nel 2021, Katia Serra torna davanti al microfono per raccontare l'avventura dell'Italia femminile nel torneo continentale. Ex calciatrice azzurra

