Finalmente stavo a morì | la battuta di Cobolli dopo l’allenamento con Sinner a Wimbledon – Video

In un’atmosfera di grande entusiasmo, Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano intensamente a Wimbledon, consolidando il trionfo storico dell’Italia negli ottavi dello Slam su erba. Dopo una sessione ricca di energia e talento, Cobolli scherza sulla fatica con una battuta che fa sorridere tutti: “Finalmente, stavo a morì!”. Un momento di leggerezza che testimonia la passione e il divertimento dietro le quinte del tennis di alto livello.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno scelto di allenarsi insieme domenica a Wimbledon. I due italiani, insieme a Lorenzo Sonego, sono i protagonisti dello storico tris azzurro agli ottavi di finale dello Slam su erba: una prima volta per l’Italtennis. Oggi il numero uno sfida Grigor Dimitrov, mentre Cobolli affronta Marin Cilic. A fine allenamento, il 23enne romano ha scherzato: “Finalmente, stavo a morì!”. Una battuta sul ritmo dei colpi di Sinner, che è diventata un video virale su TikTok. Ma anche Cobolli in questo Wimbledon non scherza: come il suo amico, è arrivato fino agli ottavi senza perdere nemmeno un set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente, stavo a morì”: la battuta di Cobolli dopo l’allenamento con Sinner a Wimbledon – Video

