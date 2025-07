VIETATO USARE IL VENTILATORE | passa il ‘vincolo’ se lo usi così ti metti in pericolo comprometti la tua salute e quella di chi ami

L'Italia si sta confrontando con un'onda di caldo eccezionale, che supera le temperature medie e mette a rischio la salute di tutti. Passare oltre il limite del "vincolo 8216" significa mettere in pericolo se stessi e chi si ama. Ma ci sono semplici strategie per affrontare questa stagione torrida in modo sicuro: scopriamo insieme come proteggere il nostro benessere e godere dell'estate senza rischi.

Importanti novità e consigli semplici per queste caldissime giornate di inizio estate, possiamo cambiare alcuni comportamenti. L'Italia sta affrontando in questi giorni un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che superano di diversi gradi le medie stagionali e un'intensità percepita superiore rispetto agli anni passati. Questa fase, caratterizzata da un'alta pressione di matrice subtropicale, sta portando valori prossimi o superiori ai 40°C in molte città, soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni indicano che questa ondata di calore non accenna a diminuire, anzi, potrebbe intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

