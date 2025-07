La danzatrice del ventre Linda Martino è stata arrestata in Egitto per offesa alla morale

Linda Martino, nota danzatrice del ventre italiana, si trova al centro di un caso che sta facendo discutere l'intero mondo dello spettacolo. Arrestata in Egitto con il sospetto di aver offeso la morale, la sua vicenda solleva interrogativi sulla libertà d'espressione e i limiti culturali. Le autorità egiziane, finora, hanno mantenuto un riserbo assoluto, rinnovando la detenzione di Linda di altri 15 giorni. La sua storia è ancora tutta da scrivere.

L’ Egitto si rifiuta di fornire informazioni in merito all’arresto di Linda Martino (nome d’arte), una danzatrice del ventre che, secondo le autoritĂ egiziane, sarebbe una loro concittadina. Sempre le autoritĂ si rifiutano di fornire informazioni sulla detenzione della ballerina, se non che la sua prigionia è stata rinnovata per altri 15 giorni. Linda Martino, danzatrice del ventre, è stata arrestata in Egitto. Per le autoritĂ infatti, Linda è “italiana solo per aver sposato un italiano”. Alla Farnesina hanno fatto sapere che la considerano una loro cittadina. Le motivazioni dell’arresto risiedono nel fatto che abbia usato “tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La danzatrice del ventre Linda Martino è stata arrestata in Egitto per “offesa alla morale”

