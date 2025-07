Calciomercato Milan Theo Hernández all’Al-Hilal | chiusura in arrivo

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo sei stagioni di successo, Theo Hernández si prepara a lasciare i rossoneri per approdare all'Al-Hilal. Le voci sono sempre più insistenti e le fonti confermano l’imminente chiusura dell’affare, segnando un’epoca di cambiamenti nel club milanese. Un trasferimento che scuote il mondo del calcio e apre nuove prospettive sia per Theo che per il Milan.

Theo Hernández lascia il Milan dopo 6 stagioni e si trasferisce all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato: conferme multiple.

